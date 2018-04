Seit vergangenen Samstag wird Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub vermisst. Die Suche in den Schweizer Alpen gestaltet sich äußerst schwierig.

Ein starker Sturm am Gletscher des Klein Matterhorns in der Schweiz verhindert zunächst die weitere Suche nach dem vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub. Die Rettungskräfte könnten nicht wie geplant ausrücken, sagte der Rettungschef von Zermatt, Anjan Truffer, am Donnerstagmorgen. Wann sich das Wetter bessere, sei zunächst nicht abzusehen.

Über das weitere Vorgehen werde in enger Absprache mit der Familie entschieden. Die Angehörigen des Milliardärs haben den Rettern unbegrenzte finanzielle Mittel für die Suche zur Verfügung gestellt. Ein Suchtag mit Hubschraubern kann nach Angaben des Rettungschefs rund 30.000 Franken (mehr als 25.000 Euro) kosten.

"Nach drei bis vier Tagen muss man sich ...

