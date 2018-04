Uber hat gerade ein weiteres internationales Segment verkauft - diesmal in Südostasien an einen regionalen Taxidienst. Ubers Probleme in den letzten Jahren sind gut dokumentiert, und obwohl die Überlassung von Geschäften an einen Rivalen nicht unbedingt ein Todesurteil ist, unterstreicht es doch die Tatsache, dass sich die Branche ändern muss, wenn sie langfristig lebensfähig sein soll. Ubers schrumpfende globale Präsenz Ubers Taxi- und Essenlieferdienst in Südostasien wird von dem in Singapur ansässigen Wettbewerber Grab übernommen. Als Teil des Geschäftes erhält Uber eine 27,5%ige Beteiligung an Grab, die während der letzten Investitionssrunde im Jahr 2017 auf über 6 Milliarden US-Dollar geschätzt ...

