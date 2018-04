Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach Handelsstart leicht zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 159,42 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,50 Prozent.

Geopolitische Unsicherheit lasse die Anleger etwas verstärkt als sicher geltende Staatspapiere aufsuchen, hieß es aus dem Handel. Am Mittwoch hatte der Fernsehsender Arabiya TV gemeldet, Saudi-Arabien habe Raketen über der Hauptstadt Riad abgefangen. Ziel sei das Verteidigungsministerium gewesen. Schiitische Huthi-Rebelen aus dem Jemen bestätigten laut Medienberichten einen Angriff. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien Russland gedroht, ein Militärschlag in Syrien stehe unmittelbar bevor.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Daten zur Industrieproduktion im Euroraum und zur Inflation in Frankreich sowie zu den Einfuhrpreisen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA Beachtung am Rentenmarkt finden./tos/jkr/das

ISIN DE0009652644

AXC0089 2018-04-12/08:39