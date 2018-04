Die nächste große Emission an der Frankfurter Börse steht bevor. Der Wissenschaftsverlag und der Telefonspezialist wagen den Sprung auf das Börsenparkett.

Nach der Siemens-Tochter Healthineers und der DWS, der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, steht eine weitere große Emission an der Frankfurter Börse bevor. Der Fach- und Wissenschaftsverlag Springer Nature beabsichtigt sein Debüt am Börsensegment Prime Standard und will mit dem Initial Public Offering - abgekürzt IPO - insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro erlösen. Der Sprung auf das Parkett erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung, teilte Springer Nature am Donnerstag mit.

Der im Eigentum der Holtzbrinck Publishing Group (HPG) und des Finanzinvestors BC Partners befindliche Wissenschaftsverlag, der auch das bekannte Magazin "Nature" verlegt, wurde schon länger als Börsenkandidat gehandelt. Mit dem Erlös will Springer Nature die Verschuldung des Konzerns von rund drei auf zwei Milliarden Euro reduzieren. HPG wird sich nicht von Anteilen trennen und langfristiger Gesellschafter bleiben.

Springer Nature ist 2015 aus dem Zusammenschluss von Springer Science and Business Media sowie dem Geschäft von Macmillan Science and Education entstanden. Das Unternehmen ...

