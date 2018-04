Die Aktionäre des Schweizer Nahrungsmittelgiganten Nestlé (ISIN: CH0038863350) treffen sich am Donnerstag zur Generalversammlung des Konzerns in Lausanne. Nestlé will die Dividende um 2,2 Prozent auf 2,35 Franken (ca. 1,99 Euro) erhöhen. Im Vorjahr wurden 2,30 Franken ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 64,42 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,09 Prozent. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ...

