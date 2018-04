Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carrefour nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Hold" belassen. Die Erlöskennziffern hätten die aktuell schwache Geschäftsdynamik des Handelskonzerns in den meisten Absatzregionen bestätigt, schrieb Analyst Maxime Mallet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei die Aktie derzeit im Branchenvergleich nicht gerade attraktiv bewertet./edh/la

Datum der Analyse: 12.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000120172

