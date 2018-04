12.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Do&Co (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass sie die internationale Ausschreibung betreffend der Erbringung von Catering Leistungen für die Austrian Airlines in Österreich gewonnen hat. Die neue Vereinbarung beginnt mit 1.1.2019 und wurde für die Dauer von 3 Jahren, mit einer weiteren Verlängerungsmöglichkeit für zusätzliche 3 Jahre, abgeschlossen. Company im Artikel DO&CO In ATX Prime auf Pos. 8 (bezogen auf YTD %). Platz 1 im...

