7C Solarparken erweitert ihr IPP-Portfolio auf 132 MWp durch die Übernahme eines 9 MWp PV-Dachanlagenportfolios in Sachsen-Anhalt und Brandenburg DGAP-News: 7C Solarparken AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion 7C Solarparken erweitert ihr IPP-Portfolio auf 132 MWp durch die Übernahme eines 9 MWp PV-Dachanlagenportfolios in Sachsen-Anhalt und Brandenburg 12.04.2018 / 08:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bayreuth, 12. April 2018 - 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) hat einen Kaufvertrag für ein 9 MWp Dachportfolio mit neun Standorten in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter marktüblichen aufschiebenden Bedingungen. Das IPP portfolio von 7C Solarparken wächst nun auf 132 MWp. Die neun PV-Anlagen wurden im Zeitraum 2012-16 auf landwirtschaftlichen Dächern errichtet und erhalten einen durchschnittlichen Einspeisetarif von ca. EUR 160/MWh. Die Anlagen sind mit PV-Modulen von LDK Solar und Tianwei sowie mit Wechselrichter von Diehl und Siemens ausgerüstet. Während der letzten drei Jahre hat das Portfolio einen durchschnittlichen spezifischen Ertrag von ca. 850 kWh/kWp erreicht. Bei normalen Wetterbedingungen sollte der jährliche EBITDA weiterhin die EUR 1,0 Mio.-Schwelle übertreffen. Die PV-Anlagen wurden mit einer bestehenden non-recourse Projektfinanzierung über EUR 8,3 Mio. von einer deutschen Großbank mit einem fixen Zinssatz von 2,8 % übernommen. Verkäufer des PV-Portfolios ist die SunX GmbH aus Niedersachsen. Die SunX-Gruppe entwickelt und plant Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien Ferienwohnungen, und private Immobilien in Deutschland und dem europäischen Ausland. Steven De Proost, CEO of 7C Solarparken AG, kommentiert: "Der Kapazitätsaufbau in den ersten 4 Monaten hat damit 14 MWp erreicht und zeigt, dass wir die Finanzmittel aus der Schuldscheinplatzierung umgehend investieren können. Wir werden weiterhin wachsen in diesem Jahr, sowohl durch in-house-Projektentwicklung als auch durch die Übernahme von Bestandsanlagen" 7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von 132 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard). Kontakt: 7C Solarparken AG Koen Boriau Vorstand An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland FON: +49 (0)921 230557-77 FAX: +49 (0)921 230557 79 EMAIL: info@solarparken.com www.solarparken.com 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Telefon: +49 (921) 23 05 57 77 Fax: +49 (921) 23 05 57 79 E-Mail: info@solarparken.com Internet: www.solarparken.com ISIN: DE000A11QW68 WKN: A11QW6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673823 12.04.2018

ISIN DE000A11QW68

AXC0092 2018-04-12/08:53