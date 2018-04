Trotz gestiegener US-Ölbestände legen die Ölpreise auch am Donnerstag weiter zu. Für den Auftrieb ist die Lage im Nahen Osten verantwortlich.

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel an ihre kräftigen Gewinne seit Wochenbeginn angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete am Morgen 72,17 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass ...

