Zürich - Weltweit nehmen die Handelshürden zu. Dieser Trend stellt viele Schweizer KMU zwar vor besondere Herausforderungen, der ausserordentlich guten Exportstimmung tun sie aber keinen Abbruch. Gemäss der aktuellen Umfrage von Switzerland Global Enterprise (S-GE) bleibt die Exportstimmung auch im 2. Quartal 2018 auf höchstem Niveau stabil.

Zwei Drittel aller befragten KMU rechnen im 2. Quartal 2018 mit weiter steigenden Exporten. Das bestätigt auch das Credit Suisse Exportbarometer. Dieses liegt erneut weit in der Wachstumszone und untermauert damit die optimistische Exportprognose von plus 4 % für 2018. Am stärksten wachsen dürften zyklische Branchen wie MEM und Chemie, während die Pharmabranche den ...

