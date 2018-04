Der Euro konnte mit dem frühen Handel sein Tageshoch bei 1,2380 Dollar bilden, aber nun notiert das Paar wieder bei 1,2360/55. Euro Dollar Fokus auf EZB Das Paar befindet sich in der 2. Wochenhälfte in der Defensive, aber es gelang ihm immerhin 4 Tage in Folge Gewinne verbuchen zu können, wodurch auch das neue 2-Wochenhoch knapp unter 1,2400 gebildet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...