Weng Fine Art geht am 15. Mai wieder an die Börse DGAP-News: Weng Fine Art AG / Schlagwort(e): Börsengang Weng Fine Art geht am 15. Mai wieder an die Börse 12.04.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung vom 12. April 2018 Weng Fine Art geht am 15. Mai wieder an die Börse Die Weng Fine Art AG hat in Abstimmung mit der Börse München und dem Listing Partner mwb fairtrade AG festgelegt, die Notierung für ihre Namensaktien am 15. Mai 2018 aufzunehmen. Die Aktie wird von diesem Tag an im m:access, dem Qualitätssegment des Freiverkehrs an der Börse München, notiert werden. In den darauffolgenden Monaten ist auch die Aufnahme der Notierung im Freiverkehr an anderen Börsen möglich. Die Weng Fine Art AG wird damit die erste deutsche Aktiengesellschaft sein, der ein Börsen-Comeback nach der Delisting-Welle in Deutschland gelingt, die in 2014/15 begann. ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit juristischem Sitz in Krefeld, der Betriebsstätte in Monheim a.Rh. sowie der Tochtergesellschaft WFA Online AG in der Schweiz ist ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint dabei langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Die Weng Fine Art AG gehört heute zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Jeff Koons, Gerhard Richter, Robert Longo, Damien Hirst und Pablo Picasso. Im Stammgeschäft werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Hinzu kommt seit 2015 die in der Schweizer Tochter WFA Online angesiedelte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary" (www.wengcontemporary.com), über die weltweit graphische und skulpturale Editionen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler angeboten werden. KONTAKT Weng Fine Art AG Rüdiger K. Weng, Vorstand Rheinpromenade 8 | 40789 Monheim am Rhein Telefon +49 (0)2173 690 8700 | Telefax +49 (0)2173 690 8701 E-Mail weng@wengfineart.com 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 673687 12.04.2018

AXC0095 2018-04-12/09:00