Die Steinhoff-Aktie ist gestern auf ein neues Allzeit-Tief gefallen, damit summiert sich der Kursverlust in der Wochenbetrachtung auf 25%. Auf 6-Monats-Sicht steht ein massiver Kursverlust in Höhe von 95% auf der Anzeigetafel. Wie heute bekannt wurde, will die in einen Bilanzskandal verwickelte Steinhoff International bis zu 200 Millionen Aktien der Tochter Steinhoff Africa Retail...

