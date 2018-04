Wien - Mit moderaten Verlusten haben die wichtigsten US-Aktienmärkte auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen in Syrien reagiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die steigende Wahrscheinlichkeit eines US-Militärschlags gegen das syrische Regime könnte in einer Eskalationsspirale mit Russland enden.

