Das Auf und Ab an den Aktienmärkten hält an. Gestern verschreckte eine mögliche Zuspitzung im Syrien-Konflikt die Anleger. Der deutsche Leitindex rutschte zum Nachmittag hin deutlich ab und konnte nur einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen. Am Ende lag der DAX bei 12.294 Punkten. Das ist ein Minus von 0,8 Prozent. Marktidee: GoldGold gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Diesem Image wurde der Goldpreis in dieser Woche wieder einmal gerecht. Der Kurs legte in den vergangenen Tagen deutlich zu. Damit wird es jetzt auch charttechnisch spannend. Der Goldpreis steht unmittelbar vor einer wichtigen Widerstandszone.