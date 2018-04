Zurich / Vaduz - LGT, die Private Banking und Asset Management Gruppe des Fürstenhauses von Liechtenstein, hat sich für die Digitalisierung ihrer globalen Customer-Lifecycle-Management-Prozesse mittels Appway entschieden. Dies ist eine wesentliche Investition in das Kundenangebot und -erlebnis, mit der die Bankengruppe ihr starkes internationales Wachstum unterstützt.

Die Digital Banking Platform von Appway hilft LGT dabei, ihre operativen und kundenorientierten Prozesse in allen Phasen des Kundenlebenszyklus zu digitalisieren, vom Prospecting und Customer Onboarding über den Support bis hin zum Offboarding. Während der ersten Projektphase, die im April 2018 begonnen hat, führt LGT einen optimierten Onboarding-Prozess für alle Neukunden am Hauptsitz in Liechtenstein sowie an den Private-Banking-Standorten in der Schweiz, Österreich, Singapur und Hongkong ein.

"Für uns ist das eine strategische Investition in unsere Kundenbetreuung und ein folgerichtiger nächster Schritt unseres starken Wachstums und der erfolgreichen internationalen Diversifizierung unseres Kundenportfolios der letzten Jahre", sagt André Lagger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...