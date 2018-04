FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Donnerstag im frühen Handel gut behauptet. Dabei ist zu beobachten, dass anfängliche Gewinne umgehend dazu genutzt werden, das Risiko zu minimieren. Der Juni-Kontrakt notiert nach Aussage der Charttechniker der Commerzbank unterhalb seiner Widerstandszone im Bereich von 12.485 bis 12.615 Punkten. In Summe überrasche es nicht, dass der Future erneut in eine normale kurzfristige Konsolidierung übergegangen sei, heißt es.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 2 auf 12.280 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.297 und das Tagestief bei 12.277 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.641 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2018 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.