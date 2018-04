Die Ausländerzahl in Deutschland erreicht einen neuen Höchststand, meldet das zuständige Register. Die meisten der Menschen stammt aus EU-Ländern.

In Deutschland leben so viele Ausländer wie noch nie. Ende 2017 waren rund 10,6 Millionen Personen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit erfasst, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. "Das ist ein Höchststand", hieß es zu den Daten des Ausländerzentralregisters.

Die Zahl wuchs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...