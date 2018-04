Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll: Währungshüter zuversichtlicher mit Blick auf Inflationsziel

Die US-Währungshüter haben bei ihrer zweitägigen Sitzung am 20. und 21. März weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, konzentrierte sich die Diskussion nicht auf die grundsätzliche Frage, ob die Zinsen angehoben werden sollen, sondern vielmehr auf das Ausmaß weiterer Straffungen. Insgesamt sind die Fed-Mitglieder zuversichtlicher geworden, dass das 2-Prozent-Inflationsziel der US-Notenbank im Jahresverlauf erreicht werden kann.

Südkoreanische Notenbank hält Zinsen stabil

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins nicht angetastet, während sie ihre Wachstumsprognose stabil hielt und ihre Inflationsaussichten für dieses Jahr reduzierte. Die jüngste Anpassung der Bank of Korea (BoK) an die wirtschaftlichen Aussichten und ihre Entscheidung, den Leitzins bei 1,50 Prozent zu halten, spiegeln auch eine gewisse Vorsicht darüber wider, wie sich die protektionistische Politik der Trump-Administration auf die handelsabhängige Volkswirtschaft auswirken könnte.

Scheuer will Elektro-Lkw ab 2019 von der Maut befreien

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Elektro-Lkw ab 2019 von der Maut ausnehmen. Das sagte Scheuer der Süddeutschen Zeitung. "Elektro-Lkw werden ab dem 1. Januar 2019 von der Lkw-Maut befreit", erklärte er. "Dies ist ein großer Anreiz für Transportunternehmen, auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzusteigen." Das Programm, das er bei er Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg vorgestellt habe, sei "eine Maßnahme zur Verbesserung der Luft in unseren Städten", sagte der CSU-Politiker.

USA haben noch keine Entscheidung über mögliche Luftangriffe getroffen

US-Präsident Trump hat als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Trump sehe Syriens Machthaber Baschar al-Assad und Moskau in der Verantwortung, sagte seine Sprecherin Sarah Sanders. Eine endgültige Entscheidung über einen Raketenangriff sei aber noch nicht gefallen: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch." Auch US-Verteidigungsminister Jim Mattis betonte, die USA und ihre Verbündeten sammelten noch Informationen über den mutmaßlichen Giftgasangriff.

Guterres warnt vor Kontrollverlust im Syrien-Krieg

Angesichts der Zuspitzung im Syrien-Konflikt hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen eindringlichen Appell an den UN-Sicherheitsrat gerichtet. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates müssten dafür sorgen, dass die "Situation nicht außer Kontrolle" gerate, forderte Guterres.

Bolivien beantragt weitere Syrien-Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Der UN-Sicherheitsrat soll sich nach der Angriffsdrohung der USA erneut mit dem Syrien-Konflikt befassen. Bolivien beantragte für Donnerstag ein Treffen des höchsten UN-Gremiums, um über "die jüngste rhetorische Eskalation" und die Gefahr "einseitiger Maßnahmen" zu beraten, hieß es in dem Antragstext, den die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch einsehen konnte.

Putin appelliert an "gesunden Menschenverstand" mit Blick auf weltweite Krisen

Vor dem Hintergrund des von US-Präsident Donald Trump angedrohten Angriffs auf Syrien hat der russische Staatschef Wladimir Putin an den "gesunden Menschenverstand" bei der Lösung internationaler Krisen appelliert. Die Lage auf der Welt werde immer "chaotischer" und gebe Anlass zur "Sorge", sagte Putin in einer Rede vor ausländischen Diplomaten im Kreml. "Dennoch hoffen wir, dass der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält."

Fluglinien ändern Routen aus Sorge vor US-Angriff in Syrien

Nach der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem Angriff in Syrien ändern mehrere internationale Fluggesellschaften ihre Flugrouten. Air France modifizierte die Flugpläne für Reiseziele in der Nähe des Bürgerkriegslands, darunter die Städte Beirut und Tel Aviv, wie die französische Fluglinie mitteilte.

US-Senatoren wollen Sonderermittler gegen Trump schützen

Eine Gruppe von US-Senatoren will mit einer Gesetzesinitiative den Sonderermittler Robert Mueller vor dem Rauswurf durch die Regierung schützen. Der von den vier Parlamentariern in die Kongresskammer eingebrachte Entwurf soll sicherstellen, dass der Ermittler zur Russland-Affäre nur aus "gutem Grund" entlassen werden darf.

Ehemaliges Mitglied von Chinas Politbüro wegen Korruption vor Gericht

In China ist ein ehemaliges Politbüro-Mitglied der herrschenden Kommunistischen Partei wegen Korruption vor Gericht gestellt worden. Wie das Gericht im Onlinenetzwerk Weibo mitteilte, warf der Staatsanwalt dem Angeklagten Sun Zhengcai zum Prozessauftakt vor, seine Position ausgenutzt zu haben, um Vorteile für andere zu erreichen. Überdies habe er unerlaubt eine hohe Summe sowie Sachleistungen angenommen. Sun habe die Vorwürfe nicht zurückgewiesen.

GB/RICS-Hauspreisindex März 0 (Feb: 0)

GB/RICS-Hauspreisindex März PROGNOSE: +1

