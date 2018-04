FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Donnerstag etwas höher in den Handel gestartet. Nach dem Fed-Protokoll vom Vorabend steht am Donnerstagmittag das EZB-Protokoll im Fokus. Von den Anleihestrategen der Commerzbank heißt es dazu, dass das EZB-Protokoll der insgesamt wenig aufregenden März-Sitzung auf Hinweise darauf überprüft werde, ob und wie die EZB ihre Formulierungen bei der nächsten Sitzung gegebenenfalls ändere.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 159,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,48 Prozent und das Tagestief bei 159,39 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.985 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt zwei Ticks auf 131,12 Prozent.

