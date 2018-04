BERLIN (Dow Jones)--Die Nord Stream 2 AG hat nach eigenen Angaben die zweite der beiden erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der geplanten Erdgas-Pipeline in der finnischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) erhalten. Das Genehmigungsverfahren in Finnland sei somit abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit.

Die jüngste Genehmigung wurde den Angaben zufolge von der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde Südfinnlands gemäß dem Wassergesetz erteilt. Die finnische Regierung hatte bereits vergangene Woche mit einer ersten Genehmigung für den Bau des 374 Kilometer langen Abschnitts der geplanten Pipeline der Nutzung der finnischen AWZ zugestimmt.

"Dies ist ein wichtiger Tag für unser Projekt: Nach einer sehr gründlichen Analyse und einem umfassenden Austausch haben die finnischen Behörden unsere detaillierten Pläne für den Bau und Betrieb des 374 Kilometer langen finnischen Abschnitts der 1.230 Kilometer langen Nord Stream 2-Pipeline genehmigt", erklärte Tore Granskog, Manager Genehmigungen Finnland des Unternehmens. "Die Behörden werden die Umsetzung unserer Pläne überwachen."

Auch in Deutschland lägen bereits alle nötigen Genehmigungen vor, und die nationalen Genehmigungsverfahren in den anderen von dem Pipelinebau betroffenen drei Ländern - Russland, Schweden und Dänemark - liefen "weiterhin planmäßig", teilte Nord Stream 2 mit. Die Pipeline soll Anfang 2020 in Betrieb gehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2018 03:02 ET (07:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.