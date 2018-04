Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-12 / 09:10 *M2 Cobalt - Explorationsprogramm bestätigt große Nickel-Cobalt-Kupfer Anomalie* Heute erreichen uns sehr positive Neuigkeiten unseres Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1]. Wie das Unternehmen bekannt gibt, haben die Ergebnisse der Gesteins- und Bodenprobennahmen sowie der hochauflösenden bodengestützten magnetischen Erkundung die Entdeckung einer ausgedehnten Nickel-Kobalt-Kupfer-Anomalie auf dem Bujagali Gebiet im südlichen Zentral Uganda entdeckt. *Die heutigen News im Detail* In dem umfangreichen Explorationsprogramm wurden neben der luftgestützten Erkundung durch Drohnen unter anderem auch eine bodengestützte Erkundung vom geophysikalischen Team des Unternehmens durchgeführt. Die entdeckte Anomalie hat eine Gesamtgröße von 1.200m x 900m. Die Boden- und Gesteinsproben zur Abgrenzung der Anomalie umfassten 91 Proben mit über 101 ppm Nickel einschließlich 13 Proben zwischen 0,1% Nickel ("Ni") und 0,16% Ni; 86 Proben mit über 100 ppm Kobalt ("Co") einschließlich acht Proben zwischen 206 und 416 ppm Co; sowie erhöhte Gehalte an Platin, Palladium und Chrom. Zusätzlich zu den Bodenproben enthielten Gesteinsstichproben anomale Gehalte von Nickel (0,15%), Kobalt (0,14% bis 0,65% Co) und Kupfer (0,05% bis 0,4%). Eine detailliertere Ausführung finden Sie auf der Homepage der M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] unter www.m2cobalt.com/index.php/projects/bujagali [2] *Labortechnische Analyse der Gesteinsproben bereits begonnen* M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] hat alle Proben an ein unabhängiges voll akkreditiertes Labor in Südafrika zur Gold- und Multielementanalyse mittels induktiv gekoppelter Plasma-Emissionsspektroskopie geschickt. Die genauen Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Des Weiteren werden auf der Liegenschaft in Bujagali weitere Infill-Probennahmen durchgeführt, um die Anomalie besser abgrenzen zu können. So können ideale Standorte für die Anlage von Schürfgräben und den gezielten Bohrungen zum Test der Vererzung in der Tiefe ermittelt werden. *Simon Clarke, CEO der M2 Cobalt, sagte zur Entdeckung der Anomalie:* _"Dies sind erste signifikante Ergebnisse für das Unternehmen. Wir sind begeistert, die nächsten Schritte für eine weitere Abgrenzung dieser ausgedehnten Anomalie zu unternehmen und dieses Gebiet für ein fokussiertes Bohrprogramm vorzubereiten, das im Einklang mit dem gesteckten Ziel des Unternehmens steht, frühzeitig eine Ressource auf seinen Liegenschaften erlangen"_ *Auch Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und Leiter des Explorationsprogramms, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des bisherigen Explorationsprogramms: * _"Nach dem Sammeln von über 3.600 Boden- und Gesteinsproben auf der Liegenschaft Bujagali, konzentrieren wir uns auf unsere Pläne, mehrere Anomalien zu einem bohrbereiten Stadium zu avancieren. Obwohl wir bis dato nur einen kleinen Teil der Analysenergebnisse erhielten, ist es extrem ermutigend, die Entdeckung so einer großen Anomalie so frühzeitig zu sehen."_ *Kobalt vor weiterer Preisverdopplung* Nach Schätzungen von Darton Commodities enthielten ca. 73 % der im Jahr 2016 verkauften Elektrofahrzeuge kobalthaltige Batterien, Tendenz steigend. Der Kobaltboom ist weiterhin ungebrochen, zuletzt konnte die Marke von 74.000 USD je Tonne überwunden werden. Ein weiterer Anstieg erscheint sehr wahrscheinlich, denn vom Allzeithoch 2008, mit mehr als 110.000 USD je Tonne sind wir noch weit entfernt. Bereits im Jahr 2020 sollen 75 % aller Lithium-Ionen-Batterien Kobalt enthalten. So die Experteneinschätzungen der CRU Group. Der gewaltige Anstieg seit Jahresbeginn könnte daher erst der Anfang einer langen Aufwärtsbewegung sein. Gigafactory's wie diese von Tesla werden weiter ihre Nachfrage stillen müssen. Die zukünftige Beschaffung von Kobalt aus dem Krisengebiet des Kongo wird immer schwieriger werden. Die widrigen Arbeitsbedingungen, mit welchen der wichtige Rohstoff abgebaut wird, ist den westlichen Regierungen bereits seit Längerem ein Dorn im Auge. Großkonzerne wie Tesla und VW legen zudem immer mehr Wert auf Rohstoffbeschaffung aus "krisenfreien" Ländern. Dies kommt unserem Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1], mit seinem Projekt in politisch stabiler Lage, mehr als zugute. Der geringe Anteil primärer Kobaltproduktion bedeutet, dass das Angebot äußerst unelastisch ist. Wenn die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigt (wovon wir ausgehen), kann die Produktion nicht wesentlich erhöht werden, ohne gleichzeitig mehr Kupfer und Zink abzubauen. Eine steigende Nachfrage kann sich somit direkt auf den Preis auswirken und diesen weiter in die Höhe treiben. *Mit der Entdeckung der Anomalie auf der Bujagali Liegenschaft hat M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *seine erste große Ressource frühzeitig präsentieren können. Da das Explorationsprogramm gerade erst begonnen hat und parallel auch auf den anderen Liegenschaften in Kilembe durchgeführt wird, ist es durchaus möglich, dass noch mehr solcher Anomalien entdeckt werden.* *Im Vergleich zur Konkurrenz ist eine Marktkapitalisierung von 20 Mio. EUR für M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *unserer Meinung nach viel zu günstig. Wir erwarten in den kommenden Wochen weiteren positiven Newsflow mit den Ergebnissen der Explorationsarbeiten und einen damit verbundenen Kursanstieg!* LINK - zu unserer Erstvorstellung mit allen Grafiken und Hintergrundinfos [3] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. BlackX GmbH, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die

