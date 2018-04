So hat die US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) grünes Licht erteilt für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit wieder normalisieren können. Die Aktienübertragung sei nun abgeschlossen und Renova nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...