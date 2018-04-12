FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SULZER 16-26 CH0326371462
SULZER 16-22 CH0326371454
AB/FROM ONWARDS 12.04.2018 09:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SULZER 16-26 CH0326371462
SULZER 16-22 CH0326371454
AB/FROM ONWARDS 12.04.2018 09:00 CET