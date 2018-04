Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich gestern oberhalb der Unterstützungslinie des Februar-Aufwärtstrends gut behauptet, was auf einen Anstieg der Risikoaversion zurückzuführen ist, so die Analysten der Helaba.Das Märzhoch bei 159,69 habe aber nicht überwunden werden können. Zudem könne von technischer Seite noch keine Entwarnung gegeben werden, denn der MACD schneide seine Signallinie von oben nach unten, was dem Kaufsignal des DMI entgegenstehe. Der ADX flache zwar ab, er weise aber auf einen intakten Aufwärtsimpuls hin. Eine wichtige Haltemarke würden die Analysten an der 21-Tagelinie bei 158,71 ausmachen. Hürden lägen bei 159,69 und um 160,00. Die Trading-Range liege zwischen 159,00 und 160,20.

