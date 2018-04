Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (1. Dezember 2017 bis 28. Februar 2018) wie geplant

beim währungsbereinigten Umsatz stabil gegenüber Vorjahr und beim währungsbereinigten Adjusted EBITDA unter Vorjahreswert abgeschlossen. "Das erste Quartal ist erwartungsgemäß verlaufen. Besonders hervorheben möchte ich den Sprung beim bereinigten Ergebnis je Aktie, der im Wesentlichen durch die Auswirkungen der US-Steuerreform einmalig in diesem Quartal entsteht. Davon werden auch unsere Aktionäre bei der Dividende im nächsten Jahr profitieren. Und um unsere regionale Expansion weiter voranzutreiben, haben wir entschieden, unser indisches Tochterunternehmen für pharmazeutische Kunststoffverpackungen komplett zu übernehmen und die verbleibenden 25 Prozent zu kaufen", kommentiert Rainer Beaujean, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand.

Im ersten Quartal 2018 konnte der Gerresheimer Konzern den währungsbereinigten Umsatz von EUR 298,0 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 299,2 Mio. steigern. Damit ist der Umsatz organisch, d.h. bereinigt um Währungseffekte und um Akquisitionen sowie Desinvestitionen, um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal angestiegen. Die Umsätze mit Entwicklungsleistungen und Werkzeugen waren im Quartal wie geplant rückläufig. Der Verkauf von medizinischen Kunststoffsystemen entwickelte sich gut. Gerade das Inhalatorprojekt in Nordamerika entwickelt sich gut und konnte die geringere Nachfrage mit anderen medizinischen Kunststoffsystemen mit einigen Kunden, bei denen wir Alleinlieferant sind, überkompensieren. Die Umsätze mit pharmazeutischen Kunststoffverpackungen in Brasilien und Indien zogen deutlich an. Unter anderem aufgrund der stark ausgeprägten Grippesaison ...

