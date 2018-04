Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nippon Express -0,41% auf 56,31, davor 6 Tage im Plus (9,07% Zuwachs von 51,84 auf 56,54), BayWa +1,48% auf 27,5, davor 6 Tage im Minus (-5,41% Verlust von 28,65 auf 27,1), Francotyp-Postalia +0,85% auf 3,55, davor 6 Tage im Minus (-7,37% Verlust von 3,8 auf 3,52), TUI AG -0,9% auf 18,135, davor 5 Tage im Plus (5,38% Zuwachs von 17,36 auf 18,3), Thomas Cook Group -2,67% auf 120,1, davor 4 Tage im Plus (5,29% Zuwachs von 117,2 auf 123,4), Axel Springer -0,22% auf 68,5, davor 4 Tage im Plus (4,73% Zuwachs von 65,55 auf 68,65), Jumbo SA 0% auf 14,98, davor 4 Tage im Plus (3,31% Zuwachs von 14,5 auf 14,98), Philips -1,37% auf 31,73, davor 4 Tage im Plus (5,56% Zuwachs von 30,48 auf 32,17), Generali Assicuraz.-0,41% auf 15,965, davor 4 Tage im Plus (2,33%...

