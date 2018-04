32 zu 0 - so lautet das Ergebnis bei der ersten technologieoffenen Ausschreibung zugunsten der Photovoltaik. Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert lag mit 4,67 Cent pro Kilowattstunde leicht über dem Ergebnis der reinen Photovoltaik-Ausschreibung vom Februar."Es haben ausschließlich Gebote für Solaranlagen Zuschläge erhalten. Im Wettstreit setzt sich eben die Technologie durch, die zu den geringsten Kosten anbieten kann", erklärte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, anlässlich der ersten gemeinsamen Ausschreibung von Photovoltaik-Anlagen und Windparks an Land am Donnerstag. ...

