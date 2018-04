Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2362 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend und nur unwesentlich höher im Vergleich zum früheren Donnerstagmorgen. Zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro indes leicht stärker. Aktuell kostet der Euro 1,1869 Franken nach 1,1860 am früheren Morgen ...

