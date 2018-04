London (ots/PRNewswire) -



- 77% der in den MOE-Ländern angesiedelten Fachkräfte erklären

Work-Life-Balance zum wichtigsten Arbeitsplatzfaktor

- 28% finden Zusammenarbeit in kollegialem bzw. flexiblem Umfeld

attraktiv

- 65% nutzen selten oder nie Hot Desking

- Über 65% sind nicht mit der Einführung einer Technologie

einverstanden, die den jeweiligen Aufenthaltsort der Mitarbeiter

im Büro überwacht



Eine von Colliers International und der international tätigen

Anwaltskanzlei CMS durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass ein

Drittel der beruflichen Fachkräfte in den Mittel- und Osteuropäischen

Ländern (MOEL) glauben, dass sich ihre Arbeitsumgebung in den

nächsten 2 - 3 Jahren verändern wird. Der Report 'CEE Office Real

Estate Compass: Is your workplace Millennial-ready'

(Büroimmobilien-Kompass für MOEL: Ist Ihr Arbeitsbereich

Millenials-tauglich?) befasst sich mit den Veränderungen, die in den

MOE-Ländern im Büroumfeld stattfinden, und enthält eine Umfrage, die

unter 72 in der Region angesiedelten Fachkräften mit einem breiten

Spektrum hinsichtlich Standort und Dienstjahren durchgeführt wurde.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/665122/Colliers_Internatio

nal_Logo.jpg )



(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/665123/2018_CEE_office_report.jpg )



Für mehr als dreiviertel der Befragten ist die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie der ausschlaggebende Faktor bei der Wahl eines

Arbeitgebers. Auch Gehalt, Entwicklungsmöglichkeiten und Standort

wurden als entscheidend für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz

angesehen.



Agile Arbeitsmöglichkeit und kollegiale Zusammenarbeit werden in

der gesamten Region immer beliebter, und immer häufiger umgesetzt.

49% der Befragten gaben an, dass sie agil arbeiten können, und 68%

der Fachleute waren sich einig, dass die Arbeit in einem kollegialen

bzw. flexiblen Umfeld attraktiv ist.



Wojciech Koczara, CEE Head of Real Estate von CMS, erklärt:



"Unsere Studie zeigt, dass Mitarbeiter neue Erwartungen an das

haben, was Büroumgebungen leisten sollen. Die Beschäftigten fordern

mehr Flexibilität und ein Umfeld mit Gemeinschaftsgefühl. Es ist

wichtig, dass Arbeitgeber und Vermieter sich neue Denkweisen zu

Eigen machen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.



"Viele Unternehmen sind bereits führend bei der Schaffung neuer

Büroumgebungen. Nestle Purina PetCares 'Pets at Work'-Programm

beispielsweise ermutigt die Mitarbeiter, ihre Haustiere mit ins Büro

zu bringen, Adgar Poland wiederum hat erfolgreich eine sogenannte

Brain Embassy ins Leben gerufen, einen innovativen

Mitgestaltungsbereich zur Förderung der Kreativität. Die

Unternehmen setzen innovative Ideen in die Tat um und führen uns das

Büro der Zukunft vor".



Sylwia P?dzinska, Director der Abteilung Workplace Innovation bei

Colliers International, kommentiert:



"In Zukunft werden immer mehr Unternehmen in KI und die

Automatisierung wiederkehrender Prozesse investieren, um die

Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Wichtig ist dabei aber, dass

zwischenmenschliche Beziehungen am Arbeitsplatz nach wie vor eine

Schlüsselrolle spielen, wobei zu erwarten ist, dass sich das

Arbeitsmodell, in dem ein Mitarbeiter einem bestimmten Schreibtisch

zugeordnet ist, ändern wird. Die zukünftige Arbeit macht eine

ganzheitlichere Sichtweise der Mitarbeiter erforderlich, die

wiederum zu kreativen Lösungen führen wird".



