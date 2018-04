Amnesty International gibt sich in einem neuen Report zu Todesstrafen in der Welt vorsichtig optimistisch. Es gibt aber auch negative Entwicklungen.

Die Zahl der Hinrichtungen ist nach Angaben von Amnesty International weltweit rückläufig. In 23 Ländern wurden im vergangenen Jahr mindestens 993 Hinrichtungen registriert - und damit vier Prozent weniger als im Vorjahr 2016, hieß es in einem neuen Jahresbericht zur Todesstrafe, den die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag veröffentlichte. Gegenüber 2015 wurde gar ein Rückgang um 39 Prozent verzeichnet.

In 53 Ländern wurden mindestens 2591 neue Todesurteile gezählt - nach einem Rekordhoch von 3117 im Vorjahr 2016. Die Angaben umfassen jedoch nicht Tausende Exekutionen und Todesurteile, die es Amnesty zufolge in China gegeben hat. In der Volksrepublik gelten die Zahlen als Staatsgeheimnis. Das Land bleibe der "Top-Henker in der Welt", hieß es in dem Bericht.

Nimmt man China aus, entfielen 84 Prozent der gemeldeten Exekutionen im vergangenen Jahr auf den Iran, Saudi-Arabien, Irak und Pakistan. Zu den Ländern, die 2017 wieder Todesurteile vollstreckten, gehörten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...