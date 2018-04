Im Zuge des Bitcoin-Hypes Ende 2017 haben einige Unternehmen ihre Namen dahingehend geändert, dass sie mit der Krypto-Szene in Verbindung gebracht werden. Eine von ihnen ist Long Blockchain Corp., ehemals Long Island Iced Tea Corp., die im Dezember am Tag des Namenswechsel in der Spitze um 500 Prozent nach oben geschossen ist. Der Sprung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...