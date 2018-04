Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Innogy von 32 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Lawson Steele passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Berechnungsmodell an die Geschäftszahlen des Versorgers für 2017 an. Zudem berücksichtigte Steele stärker das mittelfristige Wachstum im Geschäft mit erneuerbaren Energien. Die Bewertung der Aktien orientiere sich damit mehr oder weniger am Übernahmeangebot des Wettbewerbers Eon./la/gl

Datum der Analyse: 11.04.2018

