Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für K+S von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer jahrelangen Durststrecke scheine für den Salz- und Düngemittel-Hersteller das Glas nun halb voll und nicht halb leer zu sein, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das problembehaftete Kali-Werk in Kanada produziere endlich, die Absatzpreise stiegen wieder und die Umweltprobleme bei der Salzherstellung seien erledigt./edh/gl

Datum der Analyse: 11.04.2018

