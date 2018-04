BERLIN (Dow Jones)--Die für dieses Jahr geplante Reform der Euro-Zone könnte nach einer Warnung der EU-Kommission vor dem Scheitern stehen. Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis befürchtet, dass es nicht zu der für dieses Jahr geplanten Vertiefung der Europäischen Währungsunion kommt. "Die EU-Staats- und Regierungschefs haben für Juni Entscheidungen zur Bankenunion und zum ESM angekündigt", sagte Dombrovskis dem Handelsblatt. "Langsam läuft uns die Zeit davon".

Hintergrund sind heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen den 19 Euro-Staaten über den Abbau von Risiken in den Bankenbilanzen. Eine von den Niederlanden angeführte Staatengruppe hat strikte Obergrenzen für faule Kredite und für Staatsanleihen in Bankenbilanzen verlangt, was auf den Widerstand südeuropäischer Länder gestoßen ist. Der EU-Gipfel soll eigentlich den Einstieg in die umstrittene EU-Einlagensicherung schaffen und die Rolle des Euro-Rettungsfonds ESM ausweiten. Dessen Chef Klaus Regling hat aber auch schon vor einem "Risiko politischer Untätigkeit" gewarnt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2018 03:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.