Zwei neue Projekte, eine neue Linie für 4- und 6-Zylinder-Benzinmotoren und der Aufbau einer Linie für die Fertigung von Gehäusen für Elektroantriebe, schaffen 240 Jobs am oberösterreichischen Standort. Das erklärte BMW am Mittwoch anlässlich der Eröffnung eines Prüfstandsgebäudes mit 30 Prüfständen, in das 100 Mio. ...

