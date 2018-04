Bern (ots) - Weil die demografische Entwicklung unterschätzt

wurde, ist die Finanzierung der Frührenten ab 60 auf dem Bau in Frage

gestellt. Die Präsidentenkonferenz des Schweizerischen

Baumeisterverbands (SBV) hat deshalb am Mittwoch in Bern die

«Resolution zukunftsfähige Sanierung des GAV FAR» verabschiedet. Die

Baumeister bekennen sich zum frühzeitigen Altersrücktritt FAR im

Bauhauptgewerbe mit 60 und sind bereit, im heutigen Umfang auch

künftig für die Finanzierung eine grosse Last zu tragen. Gleichzeitig

verurteilen sie die gefährliche Blockadehaltung der Gewerkschaften,

die eine nachhaltige Sanierung in der Stiftung FAR verhindert.



Die Sektionspräsidenten des Schweizerischen Baumeisterverbands

bekennen sich zum flexiblen frühzeitigen Altersrücktritt im

Bauhauptgewerbe. Heute können sich Bauarbeiter ab 60 pensionieren

lassen. Finanziert werden diese Übergangsrenten bis zur ordentlichen

Pensionierung über die Stiftung FAR, wobei die finanzielle Hauptlast

seitens der Arbeitgeber getragen wird.



Echte Sanierung anstatt nicht finanzierbare Pflästerlipolitik



Bereits 2016 geriet die Frühpensionierung im Bau finanziell in

Schieflage. Damals wurden die Beiträge auf insgesamt 7 Lohnprozente

erhöht. 5,5 Prozente tragen die Arbeitgeber, 1,5 Prozente die

Arbeitnehmer. Diese erste Sanierungsmassnahme zeigte nicht die

erwünschten Wirkungen. Kaum zwei Jahre später weist die Stiftung mit

lediglich 92 Prozent immer noch eine Unterdeckung aus. Um die

Frühpensionierung im Bau retten zu können, braucht es jetzt echte

leistungsseitige Sanierungsmassnahmen. Konkrete Vorschläge, bei denen

das Rentenalter 60 beibehalten werden kann, liegen dem Stiftungsrat

FAR vor, der die Sanierungsmassnahmen beschliessen muss.



Gewerkschaften blockieren Sanierung und gefährden FAR



Die FAR-Übergangsrenten liegen heute bis 20 Prozent über den

staatlichen Renten von AHV und BVG, wie sie ab Alter 65 ausbezahlt

werden. Die AHV und die berufliche Vorsorge stehen vor grossen

Herausforderungen. Der demografische Wandel wirkt bei den Frührenten

auf dem Bau bereits fünf Jahre früher als bei den staatlichen

Vorsorgewerken. Es muss dringend leistungsseitig gehandelt werden.

Weitere Beitragserhöhungen lösen das Problem nicht und werden von den

Sektionspräsidenten klar abgelehnt.



Absolut kein Verständnis haben die Sektionspräsidenten des

Schweizerischen Baumeisterverbands für die Blockadehaltung der

Gewerkschaften, die seit Monaten die dringend notwendigen

Sanierungsmassnahmen in der Stiftung FAR verhindern. Sie spielen auf

dem Buckel der Bauarbeiter ein unehrliches Spiel und missbrauchen die

finanzielle Schieflage bei der Frühpensionierung, um Stimmung zu

machen und sich für die 2018 anstehenden LMV-Verhandlungen zu

positionieren. Der Schweizerische Baumeisterverband verurteilt dieses

unlautere Taktieren und fordert die Gewerkschaften auf, den

frühzeitigen flexiblen Altersrücktritt im Bau nicht länger zu

gefährden.



Die «Resolution zukunftsfähige Sanierung des GAV FAR» im Wortlaut:

http://ots.ch/ZTwUQQ (PDF)



