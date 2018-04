Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach dem Minus vom Vortag wenig verändert in den Handel gestartet. Nachdem sich die Syrien-Krise erst einmal nicht weiter verschärft hat, macht sich an den Märkten eine gewisse Entspannung breit. Denn inzwischen ruderte das Weisse Haus in Bezug auf mögliche Raketenangriffe in Syrien etwas zurück. Ein Angriff sei lediglich "eine Option", hiess es. Trotzdem ist die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien nach wie vor nicht vom Tisch.

Entsprechend bleibt die Luft nach oben an den Märkten am heutigen Tag dünn, hiess es aus dem Handel. Und die Zunahme der geopolitischen Risiken könnte die Indizes zumindest kurzfristig immer mal wieder auf Achterbahnfahrt schicken. Eher geringe Impulse kommen zum aktuellen Zeitpunkt hingegen von der Zinsseite. Die US-Währungshüter hatten bei ihrer Märzsitzung weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet, wie am Vortag bekannt geworden war. In der Schweiz bleibt die Agenda am Donnerstag derweil dünn. Für Gesprächsstoff sorgt jedoch erneut der Industriekonzern Sulzer.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,15 Prozent tiefer bei 8'694,96 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,02 Prozent auf 1'425,19 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

