Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Carrefour von 26 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnentwicklung der französischen Supermarktkette im laufenden Jahr sei schwer vorauszusagen, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie senkten ihre operativen Ergebnisschätzungen (Ebit). Die Strategie gehe aber in die richtige Richtung und biete ein mittelfristig attraktives Chance-Risiko-Profil, hieß es zum Anlagevotum./gl/la

Datum der Analyse: 12.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000120172

AXC0134 2018-04-12/10:27