20 minutes Friday: nouveau portail numérique

Friday, le magazine féminin de 20 minutes fait peau neuve en version numérique. La marque se positionne dès maintenant comme le nouveau portail suisse du Lifestyle

Lausanne, le 12 avril 2018 - Le magazine Friday a amorcé début 2018 une évolution en devenant un mensuel glossy distribué en Suisse romande et alémanique. Ce développement se poursuit avec le lancement de la nouvelle plateforme(20minutes-friday.ch: http://friday-magazine.ch/fr/) disponible en français et en allemand. Contrairement au précédent blogzine, il s'agit désormais d'un site à part entière avec davantage d'articles, de contenus et des possibilités d'interaction supplémentaires.

Sujets de société

«Au cours des derniers mois, nous avons sondé les besoins et les envies de notre lectorat», explique Emmanuel Coissy, responsable de 20 minutes Friday en Suisse romande. «A travers ce dialogue, il nous est clairement apparu que les sujets liés à la mode, la beauté et au lifestyle en général n'étaient plus suffisants. On nous attendait aussi sur des questions de société et en particulier sur des thèmes tels que le monde professionnel, l'argent et la santé.»

Interactivité accrue

Les souhaits de nos lectrices créent la tendance. Ainsi, elles ont la possibilité de jouer un rôle actif, directement sur le site avec notre éventail d'emojis ou en intervenant sur les réseaux sociaux grâce à un système de vote. Les membres de la rédaction gagnent en visibilité. Ils font valoir leur personnalité et leur point de vue, se mettent en scène pour créer une proximité avec les internautes. Objectif: placer les utilisatrices et l'équipe de Friday sur un pied d'égalité.

Jeune et audacieux

Le nouveau site de 20 minutes Friday a été réalisé en collaboration avec l'agence de design internationale Edenspiekermann. Il est entièrement orienté vers le mobile-first et offre aux utilisatrices de nouvelles fonctionnalités. L'accent a été mis sur l'image notamment avec un développement des vidéos. Les codes couleur a également évolué avec une nuance de violet et orange qui affirment un caractère jeune, audacieux et moderne.

Une plateforme nationale

Friday est le magazine en ligne le plus suivi de Suisse: il touche déjà environ un million d'utilisateurs uniques par mois dans les deux principales régions linguistiques. Le nouveau site contribuera à son extension. Conjointement avec l'édition imprimée, publiée en français et allemand, le site propose un environnement multimédia premium pour un lectorat avisé.

Contact

Emmanuel Coissy, responsable 20 minutes Friday - Suisse romande

+41 21 621 87 56,(emmanuel.coissy@20minutes.ch: mailto:emmanuel.coissy@20minutes.ch)

