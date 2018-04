Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unterwart (pts014/12.04.2018/10:00) - Einen ereignisreichen Tag mit manchem "Aha-Effekt" erlebten Elektrotechnikpartner von easyTherm beim exklusiven Verkaufsseminar mit Profitrainer Silvester Kmetic. easyTherm setzte von Beginn an auf ein überlegtes Schulungssystem für seine Partner. Das Schulungsangebot besteht aus Modul A, B und C und enthält viele technische Inhalte, die für Beratung, Verkauf und Inbetriebnahme von Infrarotheizungen wichtig sind. Ergänzend dazu bietet easyTherm seinen Partnern schon seit Jahren Verkaufscoachings an. Ziel ist es, den Verkaufserfolg und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Nicht zuletzt sorgen Erfolgserlebnisse für noch mehr Spaß am Verkaufen. "Wir wollen den Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern von easyTherm begeistern", erklärt Martin Buchelt, Verkaufsleiter für Österreich. "Mit den Verkaufsseminaren geben wir unseren Partnern ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie ihre Kompetenz im Verkauf stärken und von dem sie in allen Lebens- und Geschäftsbereichen profitieren werden." Die Veranstaltung am 31.1.2018 fand in einem Seminarhotel nahe des Kompetenzzentrums von easyTherm in Unterwart statt. Geleitet wurde das Seminar von dem sehr gefragten Profitrainer Silvester Kmetic von der KHD Group. Anschaulich und kurzweilig zeigte er den etwa 20 Elektrotechnikern erfolgreiche Verkaufswege auf. Das Feedback der Teilnehmer war durchwegs positiv. Besonders gut aufgenommen wurden die gut umsetzbaren, praxisnahen Beispiele. (Ende) Aussender: easyTherm GmbH Ansprechpartner: Birgitta Drexler Tel.: +43 3352 38200 600 E-Mail: birgitta.drexler@easy-therm.com Website: www.easy-therm.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180412014

