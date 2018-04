Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Donnerstag kaum verändert in den Tag gestartet. Positiv wird gesehen, dass sich die Syrien-Krise erst einmal nicht weiter verschärft hat. Das Weiße Haus erklärte, Raketen-Angriffe seien zunächst einmal nur eine Option. Andeutungen von US-Präsident Donald Trump, Raketen-Angriffe seien bereits beschlossen, hatten die Börsen am Mittwoch belastet. "Von daher gibt es erst einmal keinen Grund für weiter fallende Kurse", sagt ein Händler.

Zudem gibt es eine Reihe von Unternehmensnachrichten, die teilweise für kräftige Kursbewegungen sorgen. In diesem Umfeld notiert der DAX 0,1 Prozent leichter bei 12.287 Punkten, der Euro-Stoxx-50 notiert kaum verändert bei 3.421 Punkten. Neue Impulse könnten am Vormittag von der Bekanntgabe der Industrieproduktion in der Eurozone ausgehen.

Sulzer mit Erholungsrally

Sulzer haussieren um 16,3 Prozent. Nachdem die Schweizer eigene Aktien zurückgekauft haben, ist Renova nur noch ein Minderheitsaktionär. Damit ist Sulzer nicht mehr von den US-Sanktionen betroffen und dürfte auch wieder vollumfänglich über die US-Konten verfügen. Nachdem die Aktie mit den US-Sanktionen, die Renova betrafen, um rund ein Fünftel an Wert verloren hatte, findet nun die Erholungsrally statt.

Für die Aktie von FirstGroup geht es im frühen Handel um 9,1 Prozent nach oben. Auch wenn das Unternehmen zunächst das Kaufinteresse von Apollo als zu niedrig und opportunistisch einstuft, wird die Kaufabsicht an der Börse positiv gewertet. Die Analysten von Liberum stufen FirstGroup seit langem als unterbewertet ein. Der Markt übersehe die sehr gute Positionierung des britischen Transportunternehmens in allen Hauptmärkten. Gemäß der britischen Übernahmeverordnung hat Apollo nun bis zum 9. Mai Zeit, ein bindendes Angebot für die FirstGroup abzugeben.

VW steigen um 0,6 Prozent. Positiv werden an der Börse Berichte gewertet, nach denen die AR-Sitzung auf diesen Donnerstag vorgezogen wird. Neben den Personalentscheidungen stehen vor allem mögliche Spin-Offs und IPOs im Blick, so der Nutzfahrzeug-Sparte. Die VW-Nutzfahrzeug-Sparte und Hino Motors haben am Morgen eine strategische Partnerschaft vereinbart.

Die Quartalszahlen der niederländischen DSM werden im Handel positiv gewertet, zudem hat das Spezialchemie-Unternehmen den Ausblick angehoben. Die Aktie legt um 5 Prozent zu.

Gea Group schwächelt im Auftaktquartal

Der Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und benötigt nun für das Erreichen seiner Ziele 2018 einen guten Auftragseingang im zweiten Quartal. Im ersten Quartal sei dieser auf rund 1,100 Milliarden Euro gefallen. Ungünstige Wechselkurse belasteten dabei mit 60 Millionen Euro "Der Markt wartet nun auf den CEO-Wechsel", sagt er. Je schneller dieser komme, desto besser, so der Händler. Bisher heißt es, Jürg Oleas werde im kommenden April gehen, der Nachfolger soll bis zum Jahresende feststehen. Für die Aktie geht es um 6 Prozent nach unten.

An der Börse wird die Marge bei Gerresheimer bemängelt, die Aktie verliert 4 Prozent. Wirecard (plus 2 Prozent) hat am Morgen den EBITDA-Ausblick auf 520 bis 545 Millionen Euro angehoben und liegt damit auf Augenhöhe mit der Markterwartung von 535 Millionen Euro.

Fed-Protokoll beinhaltet keine Überraschungen

Keine Impulse gehen derzeit von der Zinsseite aus. Wie aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung vom 20. und 21. März hervorgeht, konzentrierte sich die Diskussion nicht auf die grundsätzliche Frage, ob die Zinsen angehoben werden sollen, sondern vielmehr auf das Ausmaß weiterer Straffungen. Insgesamt sind die Fed-Mitglieder zuversichtlicher geworden, dass das 2-Prozent-Inflationsziel der US-Notenbank im Jahresverlauf erreicht werden kann. Diskutiert wurden zudem Risiken und Nutzen einer überhitzenden Konjunktur. Alle Mitglieder des Offenmarktausschusses waren sich einig, dass sich die Aussichten für die US-Wirtschaft verbessert haben. Doch bereiten die Aussichten auf mögliche Handelskonflikte den meisten Währungshütern Sorge. Nach dem Protokoll der US-Notenbank vom Vorabend steht am Donnerstagmittag das EZB-Protokoll im Fokus.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.420,92 0,04 1,21 -2,37 Stoxx-50 3.020,73 -0,12 -3,65 -4,94 DAX 12.287,19 -0,06 -6,78 -4,88 MDAX 25.501,02 -0,43 -110,02 -2,67 TecDAX 2.570,22 0,26 6,66 1,63 SDAX 12.067,64 0,16 19,79 1,52 FTSE 7.254,57 -0,04 -2,57 -5,60 CAC 5.275,75 -0,04 -2,19 -0,69 Bund-Future 159,44 0,08 0,14 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.26 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2369 +0,01% 1,2368 1,2385 +3,0% EUR/JPY 132,23 +0,10% 132,22 132,13 -2,3% EUR/CHF 1,1870 +0,20% 1,1864 1,1854 +1,4% EUR/GBP 0,8721 -0,03% 0,8715 1,1468 -1,9% USD/JPY 106,90 +0,09% 106,90 106,66 -5,1% GBP/USD 1,4186 +0,06% 1,4191 1,4202 +5,0% Bitcoin BTC/USD 6.844,48 -0,9% 6.953,76 6.931,84 -49,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,56 66,82 -0,4% -0,26 +10,4% Brent/ICE 71,85 72,06 -0,3% -0,21 +9,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.349,22 1.353,37 -0,3% -4,15 +3,6% Silber (Spot) 16,64 16,68 -0,2% -0,03 -1,7% Platin (Spot) 928,90 931,50 -0,3% -2,60 -0,1% Kupfer-Future 3,09 3,12 -0,9% -0,03 -6,8% ===

