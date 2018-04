BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium sieht die Wirtschaft weiter im Aufschwung und wertet die Verlangsamung zu Jahresbeginn als positives Zeichen für dessen Verstetigung. "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzt sich fort, sein Tempo hat sich zu Jahresbeginn leicht abgeschwächt", konstatierten die Konjunkturexperten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in ihrem aktuellen Monatsbericht. Die deutsche Wirtschaft befindet sich aber "weiterhin in einem soliden Aufschwung". Ihre Kapazitäten seien deutlich über normal ausgelastet.

Die Verlangsamung des Expansionstempos zum Beginn des Jahres sei aber "angesichts der hohen Schlagzahl der deutschen Wirtschaft" in den vier sehr wachstumsstarken Quartalen im Jahr 2017 "keine ungünstige Entwicklung", betonte das Ministerium. "Sie bedeutet kein Ende des Aufschwungs, sondern verbessert die Chancen für seine Verstetigung." So sei das Geschäftsklima weiterhin überdurchschnittlich, die Auftragsbücher seien voll, und der Arbeitsmarkt laufe auf hohen Touren.

Das außenwirtschaftliche Umfeld zeigt sich nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums günstig. "Die schwelenden Handelskonflikte bergen allerdings erhöhte Risiken", konstatierten die Experten. Die Indikatoren für den privaten Konsum liefern nach Einschätzung von Altmaiers Ökonomen "ein gemischtes Bild". Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte sei zuletzt weniger dynamisch gewesen, die Konsumlaune und die Stimmung im Handel blieben aber zuversichtlich.

Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt seien "weiterhin positiv", betonten sie weiter. Die Frühindikatoren signalisierten eine anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in weiten Teilen der Wirtschaft, was für eine stetig steigende Beschäftigung sorge.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2018 04:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.