Facebook hat Mark Zuckerberg reich gemacht. Mit dem Geld will er sich zum Wohltäter der Menschheit krönen. Doch seine Sozialorganisation arbeitet intransparent und gewinnorientiert - und könnte vor allem Facebook nutzen.

Gut 50 Kilometer südlich von San Francisco, am Highway 101, der wichtigsten Verkehrsader des Silicon Valley, markieren ein Ikea-Markt und ein Four Seasons das wohl größte Wohlstandsgefälle der Welt. Im Westen, hinter dem Fünf-Sterne-Luxushotel, liegt das reiche Palo Alto.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der reichste Mann Kaliforniens, wohnt wenige Hundert Meter weiter, in einer Allee mit majestätischen Bäumen und grünen Vorgärten. Im Osten, hinter dem schwedischen Möbelmarkt, erstreckt sich die ungeliebte Schwester East Palo Alto, eine Art Berlin-Neukölln des Silicon Valley, mit geduckten Häuschen, vergitterten Fenstern und hohen Zäunen aus Maschendraht. Es gab Zeiten, da war hier die Mordquote die höchste der USA: 42 Opfer bei 24 000 Einwohnern. Noch immer terrorisieren Banden die meist spanischstämmigen Einwohner.

In Sichtweite von Ikea gibt es nun aber einen Ort der Hoffnung. Kinder lärmen auf einem Spielplatz vor einem Komplex aus einstöckigen Baracken, abgeschirmt von einem grünen Bauzaun. Auf dem hängt ein Schild mit rotem Herz, Buntstiften, Piratenschiff und spielenden Kindern - das Logo der Primary School. Deren Chefin ist eine Frau mit langen schwarzen Haaren, die von Palo Alto herüberpendelt. Sie ist 33 Jahre alt, Kinderärztin, Mutter von zwei Kindern. Und Ehefrau von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Die von ihr gegründete Primary School ist das Herzensprojekt von Priscilla Chan. Seit Herbst 2016 betreuen und unterrichten 50 Mitarbeiter rund 250 Vorschulkinder armer Familien aus East Palo Alto ganztägig. Wer einen Platz bekommt, entscheidet das Los. Chan und Schuldirektorin Meredith Liu, eine Exberaterin, bieten ihren Schützlingen Abwechslung und gesunde Kost. "Wer hungrig ist, hat Schwierigkeiten, sich auf den Unterricht zu konzentrieren", sagt Chan. Viele spanischsprachige Eltern kommen gleich mit, um Englisch zu lernen und um über ihre Rechte als Einwanderer und staatliche Förderung aufgeklärt zu werden - ein Rundum-sorglos-Paket für die Ärmsten der Stadt.

Das gute Gewissen von Facebook

Geld ist kein Thema. Die Vorzeigeschule wird von der Chan Zuckerberg Initiative (CZI) aus Palo Alto finanziert - der vermögendsten Wohltätigkeitsorganisation der Welt. Die ist, wenn man so will, das gute Gewissen von Facebook, für dessen Geschäftspraktiken Zuckerberg sich Mitte der Woche vor dem US-Kongress rechtfertigen musste.

Ausgerechnet Facebook-Gründer Zuckerberg gibt nun den fürsorglichen Philantropen. Der Datenskandal über preisgegebene Nutzerinformationen erschüttert seit Wochen die Grundfesten des sozialen Netzwerks. Marktforschungsfirmen, die sich Zugang zu 87 Millionen Usern verschafft haben, sollen die persönlichen Daten der Nutzer ausgespäht, in Persönlichkeitsprofile verpackt und für Werbebotschaften missbraucht haben. So haben sie möglicherweise sogar die Präsidentschaftswahl 2016 in den USA zugunsten von Donald Trump beeinflusst. Bei CZI setzt sich Zuckerberg, der Gründer und Chef des Internetkonzerns, für Einwanderer ein, gegen die Trump so gerne hetzt.

Der Datenskandal bei Facebook wirft einen Schatten auf die Wohltätigkeitsorganisation. Zum einen, weil sich das Vermögen der Initiative aus dem kritisierten Facebook-Geschäftsmodell speist. Zum anderen, weil sich die Initiative stark abschottet, wenig nach außen dringen lässt und so den Verdacht nährt, hier werde weniger zum Wohle der Menschheit als zum Wohle Zuckerbergs gehandelt. Die ganze Organisation ist exakt nach der Blaupause von Facebook aufgebaut: mit uneingeschränkter Kontrolle der Gründer, geprägt von mangelnder Transparenz - und dem festen Glauben an die Segnungen der Technologie.

Vieles klingt nach selbstherrlicher Anmaßung, nach Hybris, so wie bei vielen Silicon-Valley-Firmen, die nichts weniger wollen, als die Welt retten. Die Ziele klingen so vollmundig wie unerreichbar. CZI setzt sich nicht nur für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit ein, wie dies viele Wohltäter weltweit tun. Sie will mithilfe von Ingenieuren, Programmierern, Wissenschaftlern und Politprofis in den nächsten 80 Jahren auch sämtliche Krankheiten ein für alle Mal ausmerzen. Dafür haben Zuckerberg und Chan im Dezember 2015, anlässlich der Geburt ihrer Tochter Max, 99 Prozent ihrer Facebook-Anteile gestiftet. Der Gründer hält noch 13,5 Prozent an Facebook, kontrolliert es aber über Mehrfachstimmrechte weiter.

Alles auf Zuckerberg ausgerichtet

Entstanden ist seitdem eine Organisation mit rund 200 Mitarbeitern, der in den nächsten zwei Jahren zunächst etwa zwölf Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Facebook-Aktien des Paares zufließen sollen. Noch sitzt sie in einem eher unscheinbaren Büro auf Palo Altos Flaniermeile ...

