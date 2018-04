Nach einer Kaufempfehlung von Berenberg haben sich die Aktien von RWE am Donnerstag mit plus 0,9 Prozent auf 20,30 Euro an die Dax-Spitze gesetzt. Seit Mitte März befinden sie sich auf Trendsuche, die auch jetzt noch anhält.

Am 12.März hatten sie mit einem satten Kurssprung auf die geplante Zerschlagung ihrer Ökostromtochter Innogy reagiert, waren seither aber nicht über das damalige Tageshoch von 20,56 Euro hinaus gekommen.

Berenberg-Experte Andrew Fisher erwartet aus der Transaktion mit Eon einen direkten Ergebnisbeitrag, eine Bilanzpolitur, Ersatz für wegfallendes Geschäft und die Absicherung künftigen Wachstums. "Mit anderen Worten: Der Deal ändert die Aussichten komplett", so Fisher. RWE soll künftig nebst einer Eon-Beteiligung das Geschäft mit Erneuerbaren Energien erhalten, Eon im Gegenzug das Innogy-Netzgeschäft./ag/das

