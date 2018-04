Die Investmentbank Oddo BHF hat SAF-Holland mit "Buy" und einem Kursziel von 20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Lkw-Zulieferer sei gut positioniert, um vom starken Wachstum des chinesischen Transportmarktes zu profitieren, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognosen (Ebit) für 2019 und 2020 lägen 5 beziehungsweise 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

ISIN: LU0307018795