Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 125,20 Euro belassen. Der vom staatlichen saudischen Energiekonzern Saudi Aramco angekündigte Bau zweier Raffineriewerke im Volumen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar sei eine sehr positive Nachricht für Air Liquide, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Franzosen hätten gute Aussichten auf Lieferungen ihrer Industriegase an die beiden Petrochemie-Anlagen./edh/la Datum der Analyse: 11.04.2018

ISIN: FR0000120073