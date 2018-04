Tragbare Infusionspumpen erfreuen sich wachsender Beliebtheit in der ambulanten Therapie und der häuslichen Pflege. Über einen Zeitraum von mehreren Tagen sorgen sie für eine Abgabe hochkonzentrierter Medikamente. Diese Infusionspumpen verringern die Dauer von Krankenhausaufenthalten und die damit einhergehende Kosten erheblich. Hinzu kommt eine Verbesserung der Lebensqualität des Patienten, da dieser sich in seiner vertrauten Umgebung aufhalten kann. Die geforderten Durchflussraten reichen bei derartigen Behandlungen in der Regel von einem Millimeter bis hin zu wenigen hundert Millilitern pro Stunde.

Elastomerpumpen als Basis

Sogenannte Elastomerpumpen sind die mit am häufigsten genutzten Vertreter ambulanter Infusionspumpen. Typischerweise bestehen diese Elastomerpumpen aus einem Druckreservoir, das kontinuierlich Druck auf das Medikament ausübt, einem IV-Infusionsset mit einem Durchflussbegrenzer - etwa eine dünne Kapillare als Druckabfallelement - der die erforderliche Durchflussrate einstellt, sowie einem Venenkatheter oder Injektionsport. Diese Pumpen funktionieren häufig rein mechanisch und kommen als Einweggeräte in der Chemotherapie, der Schmerztherapie oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...