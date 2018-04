Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für KWS Saat von 330 auf 315 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung einer nachlassenden Zuckernachfrage und sinkender Zuckerpreise habe er seine Gewinnprognosen für den Saatgut-Hersteller reduziert, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. KWS sei mit einem Weltmarktanteil von 55 Prozent mit Abstand größter Lieferant von Zuckerrüben-Saaten./edh/gl Datum der Analyse: 11.04.2018

ISIN: DE0007074007