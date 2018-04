Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Philips-Aktie vor Zahlen zum ersten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. In Erwartung zunehmend negativer Währungseffekte und höherer Kosten im Zusammenhang mit der Rückzahlung einer Anleihe habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2022 etwas reduziert, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf ihre positive Einschätzung der Aktie des Elektronikkonzerns./edh/la Datum der Analyse: 11.04.2018

AFA0030 2018-04-12/11:02

ISIN: NL0000009538